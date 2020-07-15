موغلا التركية تستقبل أول قافلة من السيّاح اللبنانيين

موغلا / الخليج 365
استقبلت ولاية موغلا التركية، الأربعاء، أول قافلة من السياح اللبنانيين، إثر استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، في إطار تخفيف التدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضح مراسل الخليج 365، أن قافلة من السياح اللبنانيين مكونة من 48 شخصا وصلت مطار"دالامان" في الولاية.
وأشار إلى ترحيب مسؤولي المطار بالسياح لدى نزولهم من الطائرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لهم في إطار برنامج "السياحة الآمنة".
وفي تصريح صحفي، أعرب مدير العمليات التشغيلية في المطار أحمد صونغور، عن سعادته لاستقبال الزوار القادمين من لبنان.
وأضاف: "حطت اليوم 3 طائرات من دول مختلفة، وسيرتفع هذا الرقم خلال الأيام القادمة".
وتزامناً مع العودة إلى الحياة الطبيعية عقب تراجع تفشّي كورونا في تركيا، بدأت ولاية موغلا الشهيرة بمعالمهما السياحية والطبيعية والتاريخية، باستقبال السيّاح المحليين والأجانب.
وتمتلك موغلا المطلة على بحر إيجة، أطول ساحل في تركيا بواقع ألف و484 كيلومترا، وتحفل سواحلها بالخلجان الجامعة بين زرقة البحر والطبيعة الخضراء، وهي مجهزة بموانئ لرسو اليخوت.
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