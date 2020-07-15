صوماليون يحتفلون بإعادة تركيا فتح "آيا صوفيا" للصلاة

مقديشو / نور جيدي/ الخليج 365

احتفل صوماليون الخميس، بالعاصمة مقديشو ، بإعادة فتح تركيا "آيا صوفيا" للصلاة.

وأشاد الشيخ الداعية الصومالي المعروف، شيخ عبدالحي شيخ آدم، خلال احتفال ديني أقيم في مسجد "أبوبكر الصيد" في العاصمة الصومالية مقديشو بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال شيخ آدم، إن "خبر إعادة فتح (آيا صوفيا) أمام المصلين يعد انتصارا للمسلمين كافة"، مشيرا إلى أن الرئيس أردوغان "حافظ على أمانة السلطان محمد الفاتح الذي أوقف آيا صوفيا للمسلمين".

والجمعة، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، القاضي بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.

وأكّدت المحكمة أن "آيا صوفيا" مدون في وثيقة سند الملكية بتوصيف مسجد ولا يمكن تغييره.

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ووجه شيخ آدم رسالة إلى من يدينون القرار التركي قائلا: "لماذا لا نسمعهم عندما تعتدي قوات الاحتلال (الإسرائيلية) على المسجد الأقصى".

واعتبر أن قرار إعادة آياصوفيا إلى المسجد "يمثل بداية إعادة جميع أماكن العبادة للمسلمين بما فيها مسجد الأقصى المبارك".

وكان أردوغان أعلن أن افتتاح "آيا صوفيا" للعبادة سيكون في 24 يوليو/ تموز الجاري بإقامة صلاة الجمعة، وأنه سيتم إلغاء رسوم الدخول إلى المسجد عقب رفع صفة المتحف عنه.

و"آيا صوفيا" هو صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بإسطنبول، ظل كنيسة خاضعة للإمبراطورية البيزنطية لعقود قبل أن يحوله السلطان العثماني محمد الثاني المعروف بالفاتح إلى مسجد بعد فتحه إسطنبول عام 1453.

واستُخدم "آيا صوفيا" لمدة 481 سنة مسجدا، ثم تحول إلى متحف في 1934، على يد مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.