رئيس الصومال يشيد بشجاعة الأتراك في ذكرى الانقلاب الفاشل

مقديشيو/ الخليج 365

أشاد رئيس الصومال محمد عبد الله فرماجو، الأربعاء، بإصرار وشجاعة المواطنين الأتراك خلال تصديهم للمحاولة الانقلابية الفاشلة قبل 4 أعوام.

جاء ذلك في رسالة بعثها فرماجو إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة الذكرى الرابعة لإحباط المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016، ونشر فحواها على تويتر.وقال فرماجو: "إلى جمهورية تركيا الشقيقة، وسعادة الرئيس رجب طيب أردوغان، نيابة عن شعبنا وعن نفسي، نشارككم الصلوات والدعوات، إحياءً لذكرى شهدائكم الأبرار".

وأضاف: "أبارك الإصرار القوي لمواطنيكم الشجعان على حماية جمهوريتكم. قلوبنا معكم".

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وليلة 15 يوليو 2016، شهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع تنظيم "غولن" الإرهابي، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم الولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقري البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار "أتاتورك" الدولي بإسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من الولايات.

وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية تتبع للانقلابيين كانت تنتشر حول تلك المقرات على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي ارتقى بسببه نحو 250 شهيدا، وألفين و196 مصابا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.