كورونا.. 12 وفاة بالجزائر وواحدة في ليبيا

عواصم/ الخليج 365
سجلت الجزائر الخميس، 12 وفاة بفيروس كورونا، وليبيا واحدة، فيما أعلنت تونس عن 13 إصابة جديدة، والأردن 3 إصابات.
وذكرت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، أنها سجلت 12 وفاة بفيروس كورونا، و554 إصابة، وتعافي 381.
وأضاف البيان، أن إجمالي إصابات الفيروس في الجزائر ارتفع إلى 20 ألفا و770، توفي منهم 1040، وتعافى 14 ألفا و732.
وفي ليبيا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا، و16 إصابة، فيما تعافى 3.
وأضاف المركز في بيان، أن جمالي الإصابات في ليبيا بلغ 1579، توفي منهم 43، وتعافى 373.
وفي تونس سجلت وزارة الصحة 13 إصابة بالفيروس.
وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في تونس بلغ 1319، توفي منهم 50، وتعافى 1091.
وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 إصابات بكورونا رفعت إجمالي الإصابات إلى 1201، توفي منهم 10.
وأضافت الوزارة في بيان، أنه تم تسجيل 3 حالات تعاف جديدة، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين من الفيروس 1016.
وحسب موقع "Worldometers" المختص برصد إحصاءات الفيروس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 13 مليونا و560 ألفا، توفي منهم أكثر من 583 ألفا، فيما تخطى عدد المتعافين حاجز 7 ملايين و913 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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