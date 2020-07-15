شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مزايا الإقامة المميزة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح مركز الإقامة المميزة، اليوم الأربعاء، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الإقامة المميزة تتيح العديد من المزايا على النحو التالي: –حرية الخروج والعودة إلى المملكة ذاتياً. Advertisements –استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة والخروج منها. –إصدار تأشيرة زيارة للأقارب. وأضاف مركز الإقامة المميزة، أنه يمكن الاطلاع على المزيد من مزايا الإقامة المميزة من خلال الموقع الرسمي للمركز على الرابط التالي (اضغط هنــا).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مزايا الإقامة المميزة في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.