الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية اعلنت السعودية اليوم الاربعاء تسجيل 42 وفاة بالإضافة إلى 2671 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19). وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 2325 متوفى و240474 مصابا. وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 183048 حالة بعد تسجيل 5488 حالة شفاء جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: 42 وفاة و2671 اصابة جديدة ب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.