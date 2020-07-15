أبوالغيط يرحب بتقرير أممي يُثبت ضلوع إيران في الهجمات على السعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتقرير الصادر عن السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش مؤخراً، والذي أثبت بصورة قاطعة مسؤولية إيران المباشرة عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص، ومطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية في عام 2019.

وقال أبو الغيط إن هذه التقرير الصادر عن قمة المنظمة الأممية يُضاف إلى أدلة كثيرة متواترة أشارت بإصبع الاتهام إلى إيران بوصفها ضالعة في هذه الهجمات الإرهابية، وغيرها في الخليج العربي، فضلاً عن اليمن.

وأكد ضرورة تضافر المجتمع الدولي لتحميل إيران تبعات هذه الأعمال الخطيرة المزعزعة للاستقرار في المنطقة خاصة بعد أن ثبت على وجه اليقين أن الأسلحة المُستخدمة في هذه الهجمات من أصلٍ إيراني.

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وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان صحفي اليوم الأربعاء ، إن تقرير السكرتير العام يُعَدُ التقرير التاسع حول تنفيذ قرار مجلس الأمن ، وهو القرار الذي تم بموجبه إقرار الاتفاق النووي الإيراني، ويُعنى بمتابعة أنشطة إيران في المنطقة، ومدى التزامها بمُحددات الاتفاق النووي.

وأضاف المصدر أن تقرير جوتيريش الأخير ينزع القناع عن الأنشطة الإيرانية العدائية في المنطقة وضد عددٍ من الدول العربية، ويضع الأمور في نصابها، ويكشف عن عدم وفاء إيران بالتزاماتها بموجب هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن.