شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة من «النمر» بشأن علاج الصداع وإدمان المسكنات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين بعلاج أسباب الصداع المتكرر بدلاً من إدمان المسكنات. وقال “النمر” في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لاحظتُ أن بعض الأشخاص يدمنون المسكنات مثل البنادول والسولبادين والفولتارين.. لعلاج الصداع”، وتابع ناصحاً: “الصحيح أن تعالج المُسبب للصداع المتكرر”. وختم النمر بأمثلة من أنواع الصداع المتكرر التي يجب علاج أسبابها مثل: “صداع توتري، شقيقة، احتكاك فقرات الرقبة، ارتفاع الضغط، التهاب الجيوب الأنفيه، وضعيه خاطئة للجلوس أمام الكومبيوتر”.

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