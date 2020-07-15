شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مؤثر.. «ناقة» تتعامل بطريقة رائعة مع صاحبها المسن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مؤثر ظهر خلاله ناقة تعاملت بطريقة غريبة مع صاحبها المسن الجالس على كرسي متحرك.
وظهرت الناقة خلال المقطع وقد وضعت رأسها على قدم صاحبها المسن برفق، كالطفل الصغير، في مشهد يعكس الوفاء والمحبة بين الناقة وصاحبها.
وعلق البعض على المقطع بقوله “الجِمال مخلوقات ذكية وعاطفية قادرة على تكوين روابط عميقة مع البشر. سبحان الله”.
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