انفجارات عنيفة تهز محافظة الحسكة في سوريا

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وأضاف المراسل بأن الانفجار حدث ضمن مخازن للذخيرة و الأسلحة الثقيلة العائدة للتنظيم ضمن مباني " المحلج المنشاري " و"ساحة الجمارك " بمحيط حي المشيرفة شمالي غربي مدينة الحسكة حيث سمعت أصوات الانفجارات العنيفة في أرجاء المدينة.

وتابع المراسل بأن مسلحي "قسد" فرضوا طوقا أمنيا وأغلقوا جميع الطرق المؤدية إلى موقع التفجير في أحياء الناصرة والبيطرة والمعيشية والمشيرفة، مع سماع أصوات سيارات الإسعاف التي توجهت إلى موقع التفجير.

ولفت المراسل إلى أن أضرار في الأبواب و النوافذ في المنازل وقعت بجميع الأحياء، مع حركة نزوح للسكان من المواقع القريبة من التفجير نتيجة سماع الأصوات الصغيرة والتفجيرات المتتالية في الموقع.