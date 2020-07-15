الخارجية السودانية تكشف تطورات جديدة في قضية المحتجزين بسجن السلوم في مصر

وجاء في بيان الوزارة: "في إطار رعاية وزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج لحقوق المواطنين السودانيين، وسعيها المستمر لحل كافة المشكلات التي تطرأ بين الحين والآخر، تفيد الوزارة الرأي العام بأنها وبعثتها بمصر ظلت تتابع قضية المواطنين المحتجزين بسجن السلوم، على خلفية المحاولات المستمرة للهجرة غير الشرعية الى ليبيا والتي شهدت زيادة خلال الأربعة أشهر الماضية".

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وأضاف البيان "تقوم السفارة السودانية بالقاهرة بصفة راتبة بإرسال مندوب من طرفها لزيارتهم بغرض إصدار وثائق سفر اضطرارية ليتم ترحيلهم الى السودان بالتنسيق مع السلطات المصرية".

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وأردف البيان " استجابت السلطات المصرية لطلب السفارة الداعي لتسليم المحتجزين، وبادرت، مشكورة، بالإعلان عن جاهزيتها لتسليمهم في معبر أرقين".

وتابع البيان "قامت السفارة بالتواصل مع نادي رجال الأعمال السودانيين والذي أبدى جاهزيته، مشكورًا، للمساعدة في إجلاء المواطنين المحتجزين من أرقين إلى الخرطوم وإجراء اللازم من ترحيل واستقبال وفحص طبي"، وفق وكالة "سونا" للأنباء.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع حالة المحتجزين بشكل يومي إلى أن يتم ترحيلهم إلى الخطوم بأمان.