اخبار الخليج

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وقال العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن الفريق أول محمد زكي ناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وتطرق اللقاء لبحث جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كذلك ملف التدريبات المشتركة بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين القوات المسلحة في كل من مصر والولايات المتحدة، وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في المجال العسكري.

وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة ومكافحة الإرهاب، مؤكدا عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع المصري يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا