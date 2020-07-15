وزير الدفاع المصري يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

وقال العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن الفريق أول محمد زكي ناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وتطرق اللقاء لبحث جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كذلك ملف التدريبات المشتركة بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

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وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين القوات المسلحة في كل من مصر والولايات المتحدة، وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في المجال العسكري.

وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة ومكافحة الإرهاب، مؤكدا عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.