إسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين في الضفة بدعوى التخطيط لهجوم

زين خليل/الخليج 365 أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اعتقال 4 فلسطينين قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى حيازة مواد حارقة ومتفجرة والتخطيط لتنفيذ عملية هجومية. وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على تويتر إن القوات الإسرائيلية أحبطت ما سماها "محاولة تخريبية" واعتقلت خلية مكونة من 4 فلسطينيين قرب نابلس. وزعم أنه عُثر بحوزة الفلسطينين الأربعة على زجاجتين حارقتين وعبوة ناسفة محلية الصنع. وأضاف: "بحسب الشبهات خطط أفراد الخلية تنفيذ عملية تخريبية"، دون مزيد من التفاصيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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