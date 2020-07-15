الجيش الإسرائيلي يحتجز مراسل "الخليج 365" بالضفة لساعات

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-

احتجز الجيش الإسرائيلي، مراسل وكالة الخليج 365 في الضفة الغربية، قيس أبو سمرة، مساء الأربعاء، لعدة ساعات، خلال ممارسته لعمله الصحفي.

وقال أبو سمرة، إن الجنود أوقفوه عند أحد الحواجز الإسرائيلية قرب قرية النبي صالح، عقب انتهائه من تصوير قصة صحفية في قرية بلعين، وقيّدوا يديه للخلف، وعصبوا عينيه، وفتشوا سيارته.

وأشار إلى أن ضابط مخابرات إسرائيلي، استجوبه عبر الهاتف، خلال احتجازه، حول طبيعة عمله الصحفي، والأخبار التي يغطيها.

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وبعد نحو ثلاث ساعات من الاحتجاز، أفرج الجيش الإسرائيلي عن المراسل.

ويتعرض الصحفيون الفلسطينيون لمضايقات وانتهاكات من قبل الجيش الإسرائيلي، خلال تأديتهم لعملهم في الضفة الغربية.

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