احتجز الجيش الإسرائيلي، مراسل وكالة الخليج 365 في الضفة الغربية، قيس أبو سمرة، مساء الأربعاء، لعدة ساعات، خلال ممارسته لعمله الصحفي.
وقال أبو سمرة، إن الجنود أوقفوه عند أحد الحواجز الإسرائيلية قرب قرية النبي صالح، عقب انتهائه من تصوير قصة صحفية في قرية بلعين، وقيّدوا يديه للخلف، وعصبوا عينيه، وفتشوا سيارته.
وأشار إلى أن ضابط مخابرات إسرائيلي، استجوبه عبر الهاتف، خلال احتجازه، حول طبيعة عمله الصحفي، والأخبار التي يغطيها.
وبعد نحو ثلاث ساعات من الاحتجاز، أفرج الجيش الإسرائيلي عن المراسل.
ويتعرض الصحفيون الفلسطينيون لمضايقات وانتهاكات من قبل الجيش الإسرائيلي، خلال تأديتهم لعملهم في الضفة الغربية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يحتجز مراسل "الخليج 365" بالضفة لساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.