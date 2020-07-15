عاهل الأردن يؤكد أهمية استمرار خدمات "أونروا" لاستقرار المنطقة

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أكد عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، أهمية استمرار الخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أجل أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، ضمن زيارة للأخير غير محددة المدة.

وذكرت الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء أن الملك عبد الله شدد، خلال اللقاء الذي حضره ولي عهده الأمير الحسين، على "ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الاجتماعية تجاه اللاجئين الفلسطينيين من خلال المساعدات والتمويل؛ لتمكين الأونروا من مواصلة عملها".

ولفت إلى حرص الأردن على الاستمرار برعاية جميع اللاجئين المتواجدين على أراضيه.

وتناول اللقاء نتائج المؤتمر الوزاري (للمانحين للوكالة)، الذي عٌقد الشهر الماضي؛ لضمان استدامة تقديم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين.

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كما جرى التأكيد على ضرورة تمكين "أونروا" من تحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه اللاجئين، وكذلك مسؤولياتها السياسية والقانونية بتأمين حقوقهم وحقوق الدول المستضيفة لهم، وفق البيان.

وأشاد ملك الأردن بجهود المفوض العام و"أونروا" في دعم الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، خاصة في هذه الأوقات "الصعبة وغير المستقرة"، حيث يواصل العالم مواجهة التحديات التي يفرضها فيروس "كورونا".

فيما ثمن لازاريني دور الأردن في دعم عمل الوكالة ورعاية اللاجئين.

والتقى المسؤول الأممي، الإثنين، وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، وأكدا استمرار حشد الدعم لـ"أونروا".

وتأسست الوكالة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لـ5.4 ملايين لاجئ.

وتواجه "أونروا" أزمة مالية، منذ أن أوقفت الولايات المتحدة عام 2018 دعمها السنوي، المقدر بـ360 مليون دولار؛ بزعم معارضة واشنطن لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.