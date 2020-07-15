العراق.. إغلاق مبنى محافظة بابل بعد تسجيل إصابات بـ"كورونا"

بغداد/علي جواد / الخليج 365

قررت محافظة بابل جنوبي العراق، الأربعاء، تعليق العمل الرسمي في مبناها، إثر تسجيل حالة وفاة وإصابات بفيروس "كورونا".

ويعتبر إغلاق مبنى محافظة بابل وتعليق الدوام الرسمي فيه، الإجراء الأول من نوعه، مقارنة بباقي المحافظات، منذ ظهور "كورونا" في فبراير/ شباط الماضي.

وقال ديوان محافظة بابل في بيان له، إنه "تم تعليق الدوام الرسمي في مقر ديوان محافظة بابل من اليوم إلى الأحد القادم، بسبب ظهور إصابات بين الموظفين ووفاة موظفة بفيروس كورونا".

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وحتى مساء الأربعاء، إرتفع إجمالي الإصابات في العراق إلى 83 ألفا و867؛ بينها 3 آلاف و432 وفاة، و52 ألفا و621 حالة تعاف.

وتسود مخاوف في العراق من انهيار النظام الصحي في حال ارتفعت أعداد الإصابات على نطاق واسع.

وتفرض السلطات حظرا جزئيا للتجوال إلى أجل غير مسمى، حيث يتاح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفيروس، بما في ذلك ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات.

وبدأت الإصابات بالصعود في العراق منذ مايو/ أيار الماضي، عندما خففت السلطات القيود المفروضة للوقاية من الفيروس، وعلى رأسها حظر التجوال الشامل.

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