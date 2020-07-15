"يونيسف" تعرب عن "فزعها" لمقتل مدنيين بينهم أطفال شمالي اليمن

اليمن /محمد السامعي/الخليج 365

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الأربعاء، عن "فزعها" لمقتل وجرح مدنيين بينهم أطفال في هجوم بمحافظة الجوف شمالي اليمن.

وقال مكتب المنظمة الأممية باليمن في تغريدة على "تويتر"، "نشعر بالفزع إزاء تقارير أفادت بمقتل وإصابة مدنيين بينهم أطفال في هجوم بمحافظة الجوف".

وطالبت المنظمة "جميع الأطراف المتحاربة (في اليمن)، بوضع حد للعنف وحماية المدنيين، أينما كانوا في البلاد"، دون اتهام جهة بالوقوف وراء الهجوم، أو ذكر تفاصيل أخرى.

وصباح الأربعاء، قالت جماعة الحوثي، إن 9 مدنيين، بينهم امرأتان قتلوا في غارة لطيران التحالف (تقوده السعودية) استهدفت منازل مواطنين في منطقة المساعفة بمدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف".

وأضافت الجماعة، أنه جرح في الغارة نفسها 7 آخرين (5 أطفال وامرأتان).

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ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من قبل التحالف، لكنه سبق وأكد حرصه على تجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية باليمن.

والإثنين، قالت الأمم المتحدة، إن استمرار قتل المدنيين باليمن، في الوقت الذي تتوفر فيه خيارات وقف إطلاق النار على طاولة المفاوضات، "أمر غير مفهوم".

وجاء ذلك غداة غارة جوية على محافظة حجة شمال غرب اليمن أودت بحياة 7 أطفال وامرأتين، حسب بيان أممي.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.