ميركل وبوتين يبحثان هاتفيا التطورات في ليبيا وسوريا

برلين/ الخليج 365 بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عددا من القضايا الدولية. وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سايبرت، أن "ميركل وبوتين أجريا اتصالا هاتفيا، الأربعاء". وأشار البيان أن "الطرفين بحثا تنفيذ اتفاقية مينسك للسلام شرق أوكرانيا، وحظر السلاح المفروض على إيران". كما بحثا "التطورات الأخيرة في ليبيا وسوريا"، وفق البيان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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