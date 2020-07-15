شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» توجه رسالة لملاك عقارات مخطط ولي العهد بمكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دعت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، ملاك عقارات بمكة، متعارضة مع مشروع تنفيذ ازدواج الطريق “الدائري الخامس” الشميسي- الكر، لمراجعة إدارة الطرق بحي العوالي لإنهاء إجراءاتهم.
في سياق متصل، نشر فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرم، اليوم الأربعاء، بيانًا يتضمن أرقام العقارات التي يجب على أصحابها مراجعة الإدارة.
وطالب فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أصحاب العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة المكرمة، بضرورة مراجعة إدارة الطرق لإنهاء إجراءاتهم، مبيناً أن آخر موعد لتسليم الطلبات يوم 29/ 12/ 1441هـ.
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