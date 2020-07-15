وشددت وزارة الري السودانية على رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.
وكان وزير المياه والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، قد أعلن اليوم الأربعاء، بدء ملء خزان سد النهضة، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا.
تأتي هذه الخطوة عقب يومين من فشل المحادثات مع مصر والسودان في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد.
وأوضح وزير الري الإثيوبي أن عملية التخزين الأولى تقدر بـ4.9 مليار متر مكعب، موضحا أن عملية "بناء وتعبئة سد النهضة تسير بشكل طبيعي".
يذكر أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال يوم الاثنين الماضي إن الخط الأحمر بالنسبة لمصر في قضية سد النهضة هو "وقوع الضرر الجسيم، وهو شيء غير مشروع في إطار القانون الدولي، ولن تقف مصر وأجهزتها دون التعامل الحازم معه".
كانت هذه تفاصيل خبر السودان: تراجع منسوب النيل الأزرق ما يعني إغلاق إثيوبيا لبوابات سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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