مصر تعلن عن أولى خطواتها للرد على بدء إثيوبيا ملء سد النهضة

وقال السباعي بحسب موقع "مصراوي" إن الإجراء التالي من مصر "سياسي ويعود لوزارة الخارجية".

وأعلن وزير المياه والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بدء ملء خزان سد النهضة، حسبما نقلت وسائل الإعلام الرسمية في إثيوبيا.

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وتأتي هذه الخطوة عقب يومين من فشل المحادثات مع مصر والسودان في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد.

وأوضح وزير الري الإثيوبي إن عملية التخزين الأولى تقدر بـ4.9 مليار متر مكعب، موضحا أن عملية "بناء وتعبئة سد النهضة تسير بشكل طبيعي".

يذكر أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال يوم الاثنين الماضي إن الخط الأحمر بالنسبة لمصر في قضية سد النهضة هو "وقوع الضرر الجسيم، وهو شيء غير مشروع في إطار القانون الدولي، ولن تقف مصر وأجهزتها دون التعامل الحازم معه".