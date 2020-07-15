وزير الري الإثيوبي ينفي ما نسب إليه بشأن إعلان ملء سد النهضة

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نفيه ما نسب إليه في وقت سابق بأن إثيوبيا بدأت في ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق.
وأوضح بيكيلي بقوله "الصور عكست الأمطار الغزيرة التي كان تدفقها أكبر مما هو معتاد".
وتتناقض هذه التصريحات مع تصريحات أدلى بها الوزير الإثيوبي لهيئة الإذاعة الإثيوبية ونقلتها إذاعة فانا الإثيوبية، بأن بلاده بدأت في ملء السد.
وكانت الإذاعة قد نقلت عن الوزير تأكيد أن بناء السد وملئه يسيران جنبا إلى جنب.
وأشار بيكيلي إلى أن الصور التي نقلتها الأقمار الصناعية بشأن بدء ملء سد النهضة صحيحة بصورة كاملة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من ملء السد ستبدأ في تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه.
يتبع...
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