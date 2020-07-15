وزير الطاقة السعودى: خفض الإنتاج النفطى أكبر من 7.7 مليون برميل يوميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن "أوبك+" تتحرك صوب المرحلة القادمة من اتفاق خفض إنتاج النفط، في إشارة إلى أن تخفيضات الإنتاج ستتقلص من 9.7 مليون برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك+"، "إننا نتحرك صوب المرحلة القادمة من اتفاق خفض إنتاج النفط".
وأضاف الوزير، أن التخفيضات الفعلية ستكون أكبر من 7.7 مليون برميل يوميا، مشددا على أن تخفيف التخفيضات سيتم استيعابه مع استمرار تعافي الطلب.
وتخفض دول مجموعة "أوبك+" إنتاجها النفطي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام.
وبعد يوليو الجاري، سيتم تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.
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