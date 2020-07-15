شكرا لقرائتكم خبر عن أمين منطقة الرياض يوجه بسرعة إنجاز 5 مشروعات جنوب العاصمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، بسرعة إنجاز ٥ مشروعات خدمية في نطاق بلديات الحائر والعزيزية والشفا، وافتتاحها للسكان في مدة أقصاها ٨ أشهر.

ويأتي التوجيه بعد جولة تفقدية نفذها سموه صباح اليوم الأربعاء، شملت الاطلاع على سير العمل في مشروعات طرق وجسور ومراكز إدارية جنوب العاصمة.

Advertisements

وتضمنت الجولة الوقوف على أعمال تطوير طريق عرفات، وما يضمه من مسارات الحركة، والجزر الوسطية، والأرصفة الجانبية، والتقاطعات السطحية والتشجير، إلى جانب الاطلاع على ما تم إنجازه في مشروع جسر طريق عرفات مع العزيزية، الممتد بطول ٨٤٧ مترًا وبـ٦ مسارات في الاتجاهين، إضافة إلى جسري تقاطع الحائر مع مدخل ضاحية الغنامية وعريض، اللذان يحتويان على ٨ مسارات رئيسية و٤ مسارات خدمة بعرض ٣١ مترًا، الأول بطول ١١٤٨ مترًا، والثاني ١٢٨٠ مترًا.

كما تابع سموه تنفيذ أعمال مشروع المركز الإداري في نطاق بلدية الحائر، المقام على مساحة ٨٨,٨٢٥ مترًا مربعًا، ويضم ١٧ مبنى إداريًا، منها مباني البلدية الفرعية، والأحوال المدنية، والجوازات، والدفاع المدني، والمرور، والشرطة، والإسعاف، والمركز الصحي، ومباني تابعة لوزارة العدل، وأخرى خدمية واستثمارية.