شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على رادار «حصن» الدفاعي.. صُنع بأيد وطنية للتصدي للطائرات المسيرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعكف الخبرات السعودية المؤهلة بمركزالأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، على تطوير الصناعات الدفاعية والعسكرية، ويعتبر “رادار حصن” أحد مخرجات المركز الرائدة والتي تعتبر إحدى منظومات درع الوطن التي تتولى مهمة حماية الأجواء السعودية.

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وفي لقاء له مع فضائية “العربية”، كشف المهندس ثامر بن خميس مدير إدارة الرادارات والحرب الإلكترونية في مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية عن مهام رادار حصن التي خصصت لرصد الطائرات بدون طيار واكتشافها وتتبعها والتصدي لها أيًا كان حجمها حتى لو كانت صغيرة وإلى مسافات طويلة.

وأضاف “بن خميس” أن المنظومة تحتوي على رادارات وأنظمة تشويش، وكاميرات ليلية مرتبطة جميعها بنظام تحكم وسيطرة يعرض معلومات وبيانات الأهداف.

واختتم مدير إدارة الرادارات والحرب الإلكترونية حديثه بأن كل الأنظمة تم تطويرها بواسطة 20 مهندسًا ومهندسًا من كوادر مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية الوطنية.