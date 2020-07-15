سيدة صينية تنقل كورونا لـ71 شخصاً بعد استخدامها المصعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

نقلت سيدة صينية عائدة من أمريكا مصابة بفيروس كورونا دون ظهور أي أعراض عليها، فأصابت 71 شخصاً بعد استخدامها مصعد المبنى الذي تقطنه، فنقل زر المصعد العدوى.



وعادت السيدة في 19 مارس الماضي إلى بيتها في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين قادمة من الولايات المتحدة، بعد 8 أيام متتالية لم تسجل فيها المقاطعة حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ولم تظهر عليها أي أعراض، كما أثبت اختبار الفيروس سلامتها.

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ورغم ثبوت سلامتها قررت عزل نفسها في المنزل، ولم تستخدم المرأة المصعد مع أي شخص آخر، لكن جارها في الطابق السفلي استقله في وقت ما بعدها، وهو ما توقع الأطباء أنه كان سببا في انتقال فيروس كورونا له، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

ونظم جار السيدة في الطابق السفلي حفلا فانتقل فيروس كورونا إلى مشارك بالحفل بعدها تعرض لسكتة دماغية، ومنه انتقل الفيروس لابنيه، وكانت نتائجهم إيجابية، واكتشف الباحثون أنهم أصابوا 28 شخصا في مستشفى، من بينهم 5 ممرضات وطبيب، ثم نقلوا العدوى إلى 20 آخرين في مستشفى ثان.

المحققون عادوا لاختبار السيدة القادمة من الولايات المتحدة مرة أخرى، ووجدوا هذه المرة أن لديها أجساما مضادة لكورونا، مما يشير إلى أنها كانت تعاني المرض سابقا، وأطلقوا عليها اسم "الناقل السوبر".

وكتب علماء في المراكز الصينية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "نعتقد أن المسافرة كانت ناقلا بلا أعراض، وأن الجار في الطابق السفلي أصيب بالعدوى عن طريق لمس الأسطح في المصعد وتوضح نتائجنا كيف يمكن أن تؤدي عدوى فيروس كورونا من دون أعراض، إلى انتقال واسع لأفراد المجتمع".