نشر موقع "اليوم السابع"، صورا توضح الشخص الذي لقي مصرعه بعد محاولته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، وبحوزته سلاح أبيض، واعتدى على أفراد الأمن، مما دفعهم لإطلاق النار عليه وقتله.
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واضطرت قوات الأمن الرد عليه بإطلاق النار، الأمر الذى أدى لمصرع المهاجم، بعدما اعتدى على بعض الموظفين داخل المدينة بعد دخوله متسللا من البوابة الأولى.
ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية، عن مصدر من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، قوله إن الشاب دهن جسده بلون أخضر، وكان يتحرك بسرعة داخل المدينة وفي طريقه لإصابة عدد من العاملين والاعتداء عليهم.
وأَضاف المصدر أن الشرطة المتواجدة عند بوابات الدخول تحركت على الفور لكن الشاب كان متحفزا واستخدم السلاح الأبيض واعتدى على الموظفين وأفراد الأمن والشرطة.
وتم إطلاق الرصاص عليه للسيطرة على الموقف فسقط قتيلا، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة اقتحام القتيل لمدينة الإنتاج الإعلامى، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، ومعرفة كيفية دخول المتهم لمدينة الإنتاج، وكيفية التعامل معه.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... أول صور لـ"الرجل الأخضر" مقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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