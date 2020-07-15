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وذكرت أن "مستشفى مأرب استقبل أكثر من 16 جثة مقطعة الأوصال لنساء وأطفال إضافة إلى جرحى، في حين وصلت 8 جثث وعدد من الجرحى إلى مستشفى الحزم".
كانت الجماعة قد اتهمت، بوقت سابق من اليوم، طيران التحالف العربي بشن غارة على منطقة المساعفة شرق مديرية الحزم، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص بينهم امرأتان وطفل، وإصابة 7 آخرين هم 5 أطفال وامرأتان، وتدمير 3 منازل.
ويكثف التحالف الذي تقوده السعودية غاراته على مواقع تسيطر عليها جماعة أنصار الله في مناطق متفرقة من اليمن، دعما للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في استعادة المواقع من قبضة الجماعة.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله": ارتفاع حصيلة ضحايا غارة للتحالف على الجوف إلى 25 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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