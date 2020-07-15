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وأضاف الخوري أن هناك "محاولة جديدة لتدقيق الأرقام قبل عرضها على صندوق النقد، لكن حدث انقسام آخر حول الشركة التي ستقوم بالمهمة وماهيتها ومرجعيتها خارج لبنان، رغم أن الإفلاس قد بدأ بالفعل".
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر لبنان من أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية أو محاولة تقليل خسائره المالية، وأكد نائب مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أثناسيوس إرفانيتيس، ضرورة أن تتوحد السلطات حول خطة الحكومة، مبدياً الاستعداد للعمل معها لتحسين الخطة.
وأعرب إرفانيتيس عن شعوره بالقلق من أن محاولات تقديم قيمة أقل للخسائر التي تكبدها لبنان وتأجيل الإجراءات الإصلاحية الصعبة، لن تؤدي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة من خلال تأخير التعافي وإيذاء الفئات الأكثر ضعفاً.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: طرح لبنان خلافاته الداخلية أمام صندوق النقد أضعف موقفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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