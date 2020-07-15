اخبار الخليج

مناشدة من أسرة يمنية لمحمد بن سلمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وبحسب صحيفة "سبق" ، تعاني الطفلة من الضمور بسبب نقص في وصول الأكسجين للمخ منذ أن كانت في الشهر الثامن من عمرها.

وقالت الأم: "الأطباء في الجمهورية اليمنية أجمعوا على أن علاجها ممكن في خارج البلاد".

وأعربت الأم عن "أملها في الله ثم في ولي العهد لعلاج ابنتها في أحد المستشفيات المتخصصة داخل المملكة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مناشدة من أسرة يمنية لمحمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا