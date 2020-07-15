وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، تعاني الطفلة من الضمور بسبب نقص في وصول الأكسجين للمخ منذ أن كانت في الشهر الثامن من عمرها.
وقالت الأم: "الأطباء في الجمهورية اليمنية أجمعوا على أن علاجها ممكن في خارج البلاد".
وأعربت الأم عن "أملها في الله ثم في ولي العهد لعلاج ابنتها في أحد المستشفيات المتخصصة داخل المملكة".
كانت هذه تفاصيل خبر مناشدة من أسرة يمنية لمحمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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