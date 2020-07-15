مناشدة من أسرة يمنية لمحمد بن سلمان

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، تعاني الطفلة من الضمور بسبب نقص في وصول الأكسجين للمخ منذ أن كانت في الشهر الثامن من عمرها.

وقالت الأم: "الأطباء في الجمهورية اليمنية أجمعوا على أن علاجها ممكن في خارج البلاد".

وأعربت الأم عن "أملها في الله ثم في ولي العهد لعلاج ابنتها في أحد المستشفيات المتخصصة داخل المملكة".