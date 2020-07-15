رئيس الوزراء الجزائري يحذر من استغلال أزمة كورونا لأغراض سياسية

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ذكرت ذلك الإذاعة الجزائرية على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول جراد: "هناك قلة من الأشخاص المتطرفين، لهم أغراض سياسية يعملون على زرع الفتنة"، مضيفا: "تلك الأقلية من المواطنين، ومع الأسف خاصة من الشباب ، يعتقدون أنه ليس هناك جائحة وآخرون يستغلون هذه الجائحة لأغراض أخرى".

وعلق جراد على وضع المستشفيات الجزائرية بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في لشخص توفي في سريره داخل إحدى المستشفيات، مشيرا إلى أنه تم إلقاء هذا الشخص على الأرض وتصويره من أجل تشويه واقع المستشفيات الجزائرية.

وقال رئيس الوزراء الجزائري: "هناك من يرفعون لافتات ويلتقطون صورا ثم يغادرون وهذا ليس باحتجاج"، مضيفا: "قد يكون الاحتجاج مقبولا، لكن ليس بهذه الطريقة التي يتم استعمالها لأغراض سياسية ولنشر الفتنة في المجتمع الجزائري".

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وتابع: "هذا غير مقبول، ونحن نؤمن بأن المواطن عندما يطرح مشاكل ويحتج، يجب أن يكون ذلك على أسس واقعية وصحيحة وليس لأغراض سياسية".

وتجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد في الجزائر 196 ألف حالة بينما تجاوز عدد الوفيات ألفي حالة، منذ ظهور الوباء في البلاد.