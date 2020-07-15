اخبار الخليج

رئيس الوزراء الجزائري يحذر من استغلال أزمة كورونا لأغراض سياسية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

© REUTERS / RAMZI BOUDINA

ذكرت ذلك الإذاعة الجزائرية على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول جراد: "هناك قلة من الأشخاص المتطرفين، لهم أغراض سياسية يعملون على زرع الفتنة"، مضيفا: "تلك الأقلية من المواطنين، ومع الأسف خاصة من الشباب ، يعتقدون أنه ليس هناك جائحة وآخرون يستغلون هذه الجائحة لأغراض أخرى".

وعلق جراد على وضع المستشفيات الجزائرية بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في لشخص توفي في سريره داخل إحدى المستشفيات، مشيرا إلى أنه تم إلقاء هذا الشخص على الأرض وتصويره من أجل تشويه واقع المستشفيات الجزائرية.

وقال رئيس الوزراء الجزائري: "هناك من يرفعون لافتات ويلتقطون صورا ثم يغادرون وهذا ليس باحتجاج"، مضيفا: "قد يكون الاحتجاج مقبولا، لكن ليس بهذه الطريقة التي يتم استعمالها لأغراض سياسية ولنشر الفتنة في المجتمع الجزائري".

Advertisements

وتابع: "هذا غير مقبول، ونحن نؤمن بأن المواطن عندما يطرح مشاكل ويحتج، يجب أن يكون ذلك على أسس واقعية وصحيحة وليس لأغراض سياسية".

وتجاوزت إصابات فيروس المستجد في الجزائر 196 ألف حالة بينما تجاوز عدد الوفيات ألفي حالة، منذ ظهور الوباء في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الجزائري يحذر من استغلال أزمة كورونا لأغراض سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا