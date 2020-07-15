© REUTERS / RAMZI BOUDINA
وعلق جراد على وضع المستشفيات الجزائرية بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في لشخص توفي في سريره داخل إحدى المستشفيات، مشيرا إلى أنه تم إلقاء هذا الشخص على الأرض وتصويره من أجل تشويه واقع المستشفيات الجزائرية.
وقال رئيس الوزراء الجزائري: "هناك من يرفعون لافتات ويلتقطون صورا ثم يغادرون وهذا ليس باحتجاج"، مضيفا: "قد يكون الاحتجاج مقبولا، لكن ليس بهذه الطريقة التي يتم استعمالها لأغراض سياسية ولنشر الفتنة في المجتمع الجزائري".
وتابع: "هذا غير مقبول، ونحن نؤمن بأن المواطن عندما يطرح مشاكل ويحتج، يجب أن يكون ذلك على أسس واقعية وصحيحة وليس لأغراض سياسية".
وتجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد في الجزائر 196 ألف حالة بينما تجاوز عدد الوفيات ألفي حالة، منذ ظهور الوباء في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الجزائري يحذر من استغلال أزمة كورونا لأغراض سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.