المجهول الأخضر... مقتل شاب اقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر بسلاح أبيض

فوجئ العاملون بمدينة الإنتاج الإعلامي، مدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة، غربي مصر، اليوم الأربعاء، بمحاولة أحد الأشخاص الدخول وبحوزته سلاح أبيض (سنجة)، مهاجما قوات الأمن، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

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واضطرت قوات الأمن الرد عليه بإطلاق النار، الأمر الذى أدى لمصرع المهاجم، بعدما اعتدى على بعض الموظفين داخل المدينة بعد دخوله متسللا من البوابة الأولى.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية، عن مصدر من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، قوله إن الشاب دهن جسده بلون أخضر، وكان يتحرك بسرعة داخل المدينة وفي طريقه لإصابة عدد من العاملين والاعتداء عليهم.

وأَضاف المصدر أن الشرطة المتواجدة عند بوابات الدخول تحركت على الفور لكن الشاب كان متحفزا واستخدم السلاح الأبيض واعتدى على الموظفين وأفراد الأمن والشرطة.

وتم إطلاق الرصاص عليه للسيطرة على الموقف فسقط قتيلا، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.