"إخوان مصر" تهنئ تركيا بذكرى دحر محاولة الانقلاب الفاشلة

إسطنبول / الخليج 365

قدمت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الأربعاء، التهنئة إلى تركيا في ذكرى دحر محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو/ تموز 2016.

وقال المتحدث باسم الجماعة طلعت فهمي، في بيان: "تهنئ جماعة الإخوان تركيا شعبا ورئيسا وبرلمانا، وجميع الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بذكرى دحر انقلاب 15 يوليو".

وأضاف: "نحيي في هذه المناسبة وقفة الشعب التركي التاريخية بجميع فئاته وتوجهاته في مواجهة هذا الانقلاب حتى تم إسقاطه".

وتابع: "رحم الله الشهداء الذين تصدوا بجسارة لإفشال هذا الانقلاب، وإنقاذ البلاد من شروره، حفظ الله تركيا من كل مكروه وسوء".

وفي وقت سابق الأربعاء، وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء محاولة الانقلاب الفاشلة.

Advertisements

جاء ذلك في إطار إحياء الذكرى الرابعة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها منظمة "غولن" الإرهابية.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "غولن" الإرهابية، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم الولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقري البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار "أتاتورك" الدولي بإسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من الولايات.

وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية تتبع للانقلابيين كانت تنتشر حول تلك المقرات على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي ارتقى بسببه نحو 250 شهيدا، إضافة إلى إصابة ألفين و196 آخرين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.