الأردن يقرر العودة إلى المدارس مطلع سبتمبر

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلن وزير التربية والتعليم الأردني تيسير النعيمي، الأربعاء، بدء العام الدراسي الجديد في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أوضح فيه النعيمي أن العام الدراسي المقبل سيكون اعتياديا في المدارس، اعتمادا على استقرار الوضع الوبائي.

كما بين النعيمي أن دوام الهيئة التدريسية سيكون في 25 أغسطس/ آب المقبل.

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ولفت الوزير إلى أن دوام طلبة المدارس سيكون كالمعتاد، لكن بشروط صحية.

وذكر أنه سيكون هناك تنسيق يومي مع وزارة الصحة لتقييم الوضع الصحي.

وكان الأردن اعتمد نظام التعليم "عن بعد" للعام الدراسي المنتهي، بعد أن قرر منتصف مارس/ آذار الماضي، تعليق دوام المؤسسات التعليمية، لمواجهة وباء كورونا.

وسجل الأردن حتى الثلاثاء، 1.198 إصابة بكورونا، بينها 10 وفيات، وألف و13 حالة شفاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.