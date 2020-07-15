مصر.. مقتل مسلح تسلل إلى مدينة الإنتاج الإعلامي (صحيفة)

إسطنبول / الخليج 365
قتل مسلح أثناء هجومه بسلاح أبيض على العاملين في "مدينة الإنتاج الإعلامي"، غرب العاصمة المصرية القاهرة، وفق إعلام محلي.
ونقلت صحيفة "الوطن" (خاصة) عن مصدر أمني (لم تسمه)، أن العاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي، التي تعد أكبر صرح للإنتاج الإعلامي في الشرق الأوسط، فوجئوا بشاب يحمل سلاحا أبيض، حيث اعتدى على بعض الموظفين بعد دخوله متسللا من إحدى بواباتها.
وأوضح المصدر أن "الشاب دهن جسده بلون أخضر، وكان يتحرك بسرعة داخل المدينة لإصابة عدد من العاملين والاعتداء عليهم".
وتابع أن الشرطة المتواجدة عند بوابات المدينة تحركت على الفور، وأطلقت الرصاص على الشاب أثناء محاولته مهاجمتها، ليسقط قتيلا.
ولم تصدر وزارة الداخلية بيانا بشأن الواقعة حتى الساعة 12:30 ت.غ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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