لجنة فلسطينية تحمّل إسرائيل المسؤولية عن حياة "المعتقلين"

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365-

حمّلت لجنة فلسطينية، الأربعاء، إدارة السجون الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة، عن حياة المعتقلين الفلسطينيين، لاسيما في ظلّ تصاعد الاعتداءات المتواصلة عليهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمته لجنة "الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية" (تضم جميع الفصائل)، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة.

وقال منسق اللجنة، والقيادي بحركة "حماس" محمد دبابش، في بيانٍ تلاه، بالنيابة عن المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، إنّ إدارة السجون، "تتحمل المسؤولية الكاملة، عما ستؤول له أوضاع المعتقلين".

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وجاء في البيان "استفقنا صباح الأربعاء، على خبر اعتداء القوات الإسرائيلية، على الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر، باستخدام الكلاب... وبعد ساعات، وصلنا نبأ تجديد الاعتداء وإطلاق الغاز داخل غرف المعتقل، دون مراعاة لوضع الأسرى المرضى، وكبار السن".

وأضاف "حياة المعتقلين الفلسطينيين في سجن عوفر، ليست رخيصة، حياتهم تساوي كلّ شيء... وعلى السجان أن يلتقط الرسالة جيداً".

وتعتقل إسرائيل نحو (4700) فلسطيني في سجونها، منهم 41 سيدة، و160 طفلا، 365 معتقلا إداريا (دون تهمة).

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