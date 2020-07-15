الكاظمي يزور السعودية بأول رحلاته الخارجية

قالت معلومات إن المملكة العربية السعودية ستكون ضمن أجندة الرحلات الخارجية الأولى لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقالت فضائية “الحدث”، اليوم الثلاثاء، إن الكاظمي سيزور السعودية يوم الإثنين المقبل. ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي الولايات المتحدة ودولا أوربية أخرى.

يأتي ذلك بعد أن أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الإثنين قرارًا بتشكيل الهيئة الجديدة للمجلس التنسيقي العراقي – السعودي خلفا للمجلس السابق، فيما تلوح آفاق جديدة للارتقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قدّم في مايو/ أيار الماضي دعوة الى الكاظمي لزيارة المملكة خلال اتصال لتهنئته بتولي المنصب.