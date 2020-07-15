إذا قالت السعودية “أقفزي” ردت أوبك “إلى أي إرتفاع”

عنونت مجلة فوربس العالمية دراسة اقتصادية تحليلية للسوق النفطية العالمية “أوبك تحديداً” ترصد فيها تطورات السوق النفطي وسياسات أوبك وأعضائها بعنوان:

When Saudi Arabia says “Jump” OPEC responds “How High”?

وهو نفس عنوان هذا المقال ولكن باللغة العربية حيث نوهت وأبرزت مجلة فوربس في هذه الدراسة التحليلية المدعومة بالحقائق والأرقام ولكن بإندهاش وإعجاب كبيرين من قبل القائمين عليها عن حجم ومدى التطور الصادم وغير المسبوق في السياسة الاقتصادية السعودية الجديدة، تطور أحدث نقلة نوعية حسب ما قالت المجلة نصاً في النهج الاقتصادي السعودي العالمي الذي لم يغب عنه الدعم السياسي القوي من قبل القيادة السعودية ممثلة في سمو الأمير محمد بن سلمان كما ذكرت المجلة وهذه النقلة لم تكن محصورة فقط في لعب دور ريادي في السيطرة على التلاعب وعدم الالتزام بالحصص السوقية البترولية المتعلقة بكل دولة عضوة في منظمة أوبك وهو ما حدث وتحقق وإنما شملت هذه النقلة إبراز الصورة الجديدة عن السعودية التي فاجأت العالم حديثاً ولازالت والتي من أهم سماتها الجرأة في إتخاذ القرار والقدرة على فرض رؤيتها المنضبطة بضوابط واشتراطات القانون الدولي المعترف به عالمياً مستشهدةً المجلة في هذا السياق بالمواجهة التي أحدثت ضجة كبيرة في السوق النفطي العالمي والتي كان طرفيها السعودية وروسيا وكيف نجحت السعودية في هذه المواجهة حين تمكنت من فرض مطالبها العادلة والهادفة لضمان ديمومة الاستقرار السعري والحصصي في السوق النفطية العالمية كهدف رئيسي ومبدئي تتبناه القيادة السعودية ونهج اقتصادي ثابت لها تريد ترسيخه ودفع بقية دول العالم المصدّرة للبترول على الحرص عليه والالتزام به في إطار ما يحقق المصالح المشتركة والمشروعة للجميع.

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إن الهدف من تسليط الضوء على هذه الدراسة المحايدة من مجلة عالمية مشهود لها بالموضوعية والمصداقية هو للتدليل فقط على حجم التغيير الكمي والنوعي في مختلف المجالات التنموية والحضارية الذي تشهده السعودية هذه الأيام وهو حجم متنامي يشهد به العالم المحايد والمنصف ممّا يدلل على أن هذه الدولة مقبلة على تغييرات أخرى قادمة أكثر تأثيراً وأشد نفعاً لها ولشعبها الأمر الذي يجب أن يجعل هذا الشعب يفاخر بدولته وبالمنجزات التي حققتها والتي أدهشت العالم وجعلته يُغير نظرته وأسلوب تعامله مع دولته كما أنها يجب أن تجعله يتفاءل بالمنجزات الموعودة والقادمة التي من شأنها متى ما تحققت أن تزيد من إبراز وتأكيد فعالية النهج السعودي الجديد ومردوده الايجابي سواءً على تطلعات قادتها أو على طموحات وآمال شعبها.

كما أن في وجود ونجاح هذه النهج السعودي الجديد وتنامي دوره العالمي دليل على فشل جميع المحاولات المعادي أصحابها لهذه البلاد والتي كان ولازال هدفها الأساس هو النيل من هذا النهج السعودي الجديد والعمل على تحجيمه وتشويه روّاده ولكن رغم كل ما بذلوه من جهود مضنية عملياً ومالياً في هذا الصدد، يشهد الواقع أن الوحيدين الذي دفعوا ثمن جميع التفاعلات السلبية لكل هذه الجهود الحثيثة الفاشلة هم فقط شعوب تلك الدول والذين نرى معاناتهم وأحوالهم المزرية التي تتردى وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم وذلك من خلال احتجاجاتهم التي تنقلها شاشات العالم ومظاهراتهم المنددة بالتراجع الملحوظ في تنمية وتطوير دولهم وكذلك التراجع الملحوظ في تلبية وسد حاجاتهم المعيشية والاقتصادية إضافةً إلى اقتناعهم بفشل سياسة قادتهم في الحد من تنامي الدور السعودي الجديد والذي لم تحقق على صعيده أي إنجاز يذكر قد يشفع لقادتهم لجوءهم لتلك السياسة.

أختم أخيراً بمخاطبة الداخل السعودي وتحديداً شريحة صغيرة ممن شوشت تفكيرها وشككت في جدوى ونجاعة التغييرات الضخمة التي تعيشها بلادهم قنوات وشخصيات ودول لطالما كانت معادية لهذه البلاد وشعبها ولم تعد تخفي معاداتها لنا أو حتى تتنصل منها، تغييرات شهد بنجاحها الخارج وزال عنه أي شك في مدى فعاليتها وأهمية تغيير أسلوب تعامله مع بلادهم في ظل نجاح ما ذكرته من تغييرات بينما هم لازالوا يعيشون في ماضٍ لم يدركوا بعد أنه أنتهى وزال وأنه لن يعود أبداً، ماضٍ أسهم في تخلفنا وخلق صورة مشوّهه عن بلادنا وعنّا ويجب أن تعلم هذه الشريحة والتي أسمّيها أنا “بمشككين الكنبة” بأن من مصلحتها ومصلحة بلادها التخلص من تثبيط نفسها بتبني هكذا شكوك وتحبيط غيرها بها وأنا على يقين تام بأن هذه الشكوك التي تساور هذه الشريحة ستزول عنها حتماً حين يتبين لها حجم زيفها كما زالت سابقاتها عن غيرهم حين تبين لهم أن ما كان يتلاعب به عليهم أعدائهم لم يكن سوى خطط ومشاريع خارجية لا هدف لها إلا تدمير هذه البلاد وإغتصاب خيراتها تحت مسمّيات وشعارات هدفها الوحيد خلخلة عقول ومشاعر هذا الشعب وتوظيفها لخدمة أجنداتهم ومخططاتهم المعادية لهذا الشعب قبل غيره والذين بفضل الله لم يكن نصيبهم منها في النهاية سوى الفشل الذريع وجرّ خيبات الأمل.