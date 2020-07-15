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الإطاحة بمتعاطي المخدرات في المقطع المتداول بسكاكا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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أفاد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها، أسفرت عن القبض على مواطن، بمدينة سكاكا؛ لقيامه بتوثيق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “النجيدي”: تم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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