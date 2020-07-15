شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: فيروس «كورونا» كان له تأثير غير مسبوق على أسواق النفط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: إن فيروس كورونا المستجد، كان له تأثير غير مسبوق على أسواق النفط.

وأضاف وزير الطاقة وفقاً لـ”الإخبارية”، أن استجابة منتجي منظمة “أوبك+” كانت غير مسبوقة خلال أزمة تفشي وباء فيروس كورونا.

وتابع قائلاً: “هناك زيادة في الطلب المحلي على النفط وسنرفع إنتاج أغسطس نصف مليون برميل”.