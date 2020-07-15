شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 2671 إصابة جديدة بـ«كورونا» و5488 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 2671 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة. وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 5488 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 42 حالة وفاة. الأرقام التراكمية لكورونا في المملكة: Advertisements إجمالي الإصابات 240,474 حالة. – إجمالي المتعافين 183,048 حالة. – إجمالي الوفيات 2325 حالة.

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