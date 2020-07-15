بالصور: «جي إم سي تيرين» كروس أوفر رباعية الدفع

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في وقت أصبحت فيه سوق سيارات الكروس أوفر رباعية الدفع شديدة التنافسية، ولم يعد وجود ورقة رابحة أمراً كافياً لإثارة إعجاب المشترين ضمن هذه الفئة، برزت «جي إم سي تيرين 2020» سيارة الدفع الرباعي المصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات المتنامية لعملاء اليوم، إذ توفر هذه السيارة الكثير من جميع النواحي، من المظهر إلى التقنيات، ومن الأداء إلى مزايا الأمان.

تتميز «تيرين 2020» بتصميمها العصري الجريء والذي يحمل لمسات جي إم سي مع عناصر أكثر حدة وقوة وبروزاً. والأهم في ذلك، أنه جرى تطوير هذا التصميم عبر نفق الهواء، ليوفر حركة انسيابية عبر الهواء، ويقلل الضجيج واستهلاك الوقود أثناء القيادة.

وفي الوقت نفسه، يتوفر طراز «تيرين دينالي 2020» بشبك، وعجلات قياس 19 بوصة، ومصابيح أمامية وخلفية حصرية من نوع LED، وتصميم داخلي مع مقاعد أمامية مهوّاة ومكسوة بالجلد.

تتفوق «تيرين 2020» على مستوى آخر، حيث تتمتع بلمسات تصميم معدّة بعناية لتناسب المشترين المعاصرين لطرازات الكروس أوفر. فعلى سبيل المثال، إن طراز SLE مزوّد بباب خلفي مجهز بنظام الفتح الكهربائي، بينما يتوفر باب خلفي بنظام الفتح الكهربائي بدون استخدام اليدين كخاصية قياسية في طراز دينالي، ومتوفرة في طراز SLT. وتتوفر ميزة الفتح والتشغيل بدون مفتاح قياسياً، وميزة التشغيل عن بعد قياسياً في طرازي دينالي وSLT، وكخاصية متوفرة في طراز SLE.

هذا، ويوفر التصميم الفريد للكونسول المركزي مستويات إضافية من التطبيقات العملية مع توفر حيّز للتخزين أسفله، وحيّز لوضع الأكواب على الجانبين، كما توجد أيضاً حجرات تحت أرضية في منطقة الأمتعة تتيح التخزين الآمن. وكما هو متوقع، هناك مرونة أيضاً في خصائص الجلوس، حيث يمكن طيّ مقعد الراكب الأمامي والمقاعد الخلفية بشكل مسطّح، وهو ما يجعل من تخزين الحاجيات الأطول أكثر بساطة، ويسهّل عملية التحميل.

وجرى تزويد السيارة بميزات قياسية إضافية تشمل نظام تنبيه المقعد الخلفي، ونظام إلغاء الضجيج الفعّال، وهو ما يعزز من هدوء وثبات سيارة «تيرين 2020» على الطرقات.

ولأنها سيارة كروس أوفر عائلية بالدرجة الأولى، شكلت السلامة عاملاً أساسياً أثناء عملية تصميم سيارة «تيرين 2020»، حيث تأتي هذه السيارة مجهزة قياسياً بست وسادات هوائية، تشمل وسادات أمامية للسائق والراكب الأمامي مع نظام تحسس وجود الراكب، ووسادات جانبية للسائق والراكب، ووسادات أمامية وخلفية علوية للمقاعد الجانبية، وهو ما يجعل «تيرين 2020» واحدة من أكثر السيارات أماناً ضمن فئتها.

كما تتوفر مجموعة من تقنيات السلامة النشطة لتعزيز الأمان أثناء القيادة، حيث جرى تزويد طراز SLE قياسياً بكاميرا الرؤية الخلفية، بينما تتوفر كاميرا الرؤية الخلفية HD عالية الدقة قياسياً في طرازي دينالي وSLT، وكميزة متوفرة في طراز SLE، وهو ما يجعل من المناورة في المواقف الضيقة أكثر أماناً من أي وقت مضى.

وباعتبارها سيارة دفع رباعي حديثة، توفر «تيرين 2020» مجموعة من ميزات الاتصال. ويتوفر نظام المعلومات والترفيه من «جي إم سي» بشاشة قياس 7 بوصات كميزة قياسية في طراز SLE، وبشاشة لمس ملونة عالية الدقة قياس 8 بوصات كميزة قياسية في طراز SLT. وأما طراز دينالي، فيتضمن شاشة لمس ملونة عالية الدقة قياس 8 بوصات مع نظام ملاحة متصل كميزة قياسية.

كما يتوفر في السيارة قياسياً نظام أبل CarPlay وأندرويد أوتو، بما يسمح للسائق بربط هاتفه الذكي بشاشة نظام المعلومات والترفيه، واستخدام الأوامر الصوتية عبر ميزة التعرف إلى الصوت الطبيعي للتحكم بأغلبية الوظائف الرئيسية في السيارة، بما في ذلك بث الموسيقى والاتصال بدون استخدام اليدين وغير ذلك.

ولضمان بقاء جميع الركاب على اتصال، تتضمن سيارة «تيرين 2020» أربعة منافذ بيانات USB وقابساً إضافياً، وفضلاً عن ذلك، يتوفر منفذا USB إضافيين وقارئ بطاقة ذاكرة SD قياسياً في طرازي SLT ودينالي، وكخاصية متوفرة لطراز SLE.