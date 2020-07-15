ونشرت وكالة "النشرة" اللبنانية الإخبارية مقطع فيديو تظهر فيه تفاصيل الحادث الذي تطور إلى تبادل إطلاق النار مع القوى الأمنية. وأفادت المصادر الإعلامية من جهتها أن الأضرار اقتصرت على الماديات وتحدثت مصادر أخرى عن أن الحادث حصل بسبب تخلف إحدى الشركات المعنية بالتسهيلات المادية ورهن الذهب عن ‏التزاماتها مع بعض الزبائن.‏

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كانت هذه تفاصيل خبر مشهد من الأفلام...اشتباك مسلح في بيروت أمام محل صاغة بسبب خلافات مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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