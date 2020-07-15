وذكر الوكالة أن استخبارات الدعم السريع ألقت القبض على مواطن ينتحل صفة نقيب في القوات المسلحة السودانية، و كان يعمل بارتكاز تابع للجيش قبالة أحد الكباري في مدينة الخرطوم بكامل الزي والعلامات العسكرية.
© REUTERS / Mahmoud Hjaj
وأكد جمعة أنه ضبطت بحوزة المذكور إضافه لبطاقته العسكرية بطاقة رئاسة الجمهورية وتصاديق مرور ووقود ورخصة قيادة عسكرية وعدد (11) طلقة 9 ملم، وأشار أن المتهم من خلال استجوابه أقر بارتكابه عددا من الجرائم مستغلا بطاقته العسكرية وعلاقته ببعض الضباط والنافذين في الدولة.
وأشار إلى أن المتهم أقر بعمله في تهريب الذهب وتجارة الدولار وتهريب وتجارة الذخيرة بالإضافة الى استخراج تصاريح المرور ورخص القيادة والأرقام الوطنية والجوازات وتراخيص المركبات مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأكد الناطق باسم قوات الدعم السريع، أن المتهم أعترف بالاحتيال على الفتيات بممارسة الدعارة معهن والقيام بتصويرهن لغرض الابتزاز.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان... اعتقال منتحل لصفة ضابط جيش منذ 8 سنوات ارتكب جرائم متعددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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