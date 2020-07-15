وزير الخارجية الفرنسي يزور العراق لأول مرة منذ تولي الكاظمي

بغداد - سبوتنيك. وتأتي زيارة لودريان للعراق ضمن جولة من المقرر أن تشمل لبنان يوم الجمعة، حيث يلتقي لودريان كبار المسؤولين اللبنانيين.

© Photo /

ولم تذكر الخارجية العراقية الموضوعات محل النقاش خلال الزيارة، لكنها الأولى لمسؤول فرنسي رفيع المستوى منذ تولي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مهام منصبه في أيار/مايو.

Advertisements

وأعلنت قيادة الجيش الفرنسي، في آذار/مارس الماضي، عن سحب جميع جنودها من العراق، وذلك نظراً للخطر الذي يشكله انتشار وباء كورونا، وذلك حتى إشعار آخر بالتنسيق مع بغداد.

ويوجد في العراق قرابة 200 جندي فرنسي وهم يشاركون في عمليات تدريب القوات العراقية بالإضافة لمشاركتهم في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).