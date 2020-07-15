الداخلية المصرية تعلن تفاصيل قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة

وعقدت الوزارة مؤتمرا صحفيا بأكاديمية الشرطة، للإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية لعام 2020، بحسب موقع بوابة "أخبار اليوم".
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وأضاف أن أبزر التيسيرات طباعة كتيب يحتوي على جميع الإجراءات اللازمة للتقدم للالتحاق وكافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمة ضمن ملف الالتحاق.
ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة، وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء الأمور في متابعه نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة، فضلاً عن توفير منافذ لإستخراج الوثائق المطلوبة من المتقدمين "صحف الحالة الجنائية- القيد العائلي".
وتم توفير منافذ لبيع "الطوابع والدمغة، ونسخ الأوراق، التصوير الفوتوغرافي الفوري"، وإعداد مركز لخدمة الطلبة المتقدمين داخل لجان قبول الطلبات للتيسير عليهم، وتوفير خط تليفونى مباشر لتلقى أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق بكلية الشرطة.
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