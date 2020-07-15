الإمارات تحقق المركز الأول عالميا في 7 مؤشرات صحية

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تحقيق المركز الأول عالميا في مؤشر قلة معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية الصادر ضمن تقرير تنافسية السياحة والسفر، ومؤشر وجود برامج وطنية للكشف المبكر، ومؤشر قلة المشاكل الصحية.

ولفتت الوكالة إلى أن الإمارات تصدرت عالميا في مؤشر مدى تغطية الرعاية الصحية، ومؤشر معدل نقص التغذية، ومؤشر قلة الإصابة بالملاريا لكل 100 ألف نسمة، إضافة إلى مؤشر معدل انتشار التقزم عند الأطفال دون سن الخامسة، وفقا لتقرير الازدهار العالمي 2019.

وقالت الوكالة: "المراكز التي حققتها المنظومة الصحية في دولة الإمارات على مستوى المؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالقطاع الصحي تعكس حجم القفزات النوعية والإنجازات التي حققها القطاع طوال العقود الماضية، بما يتناسب مع التحديات الصحية المتجددة ويواكب أنظمة الرعاية الصحية في العالم بشهادة الخبراء الدوليين، ومنظمة الصحة العالمية".

وأوضحت أن "الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 تسعى لتطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية وترسيخ الجانب الوقائي، وتخفيض معدل أمراض السرطان، والأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكري والقلب"، مشيرة إلى أن الرعاية الصحية ووقاية المجتمع في الإمارات تستحوذ على نسبة 8 في المئة من إجمالي الميزانية الاتحادية للدولة للعام 2020.