وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت داخل أحد مستشفيات محافظة كركوك، والتي رواها النائب ريبوار طه، إن "المدرس على ملاك مديرية تربية محافظة كركوك (محمد كريم فقي) توفيت زوجته جراء إصابتها بفيروس كورونا في مستشفى كركوك العام وتم تقييده من قبل الشرطة بسرير زوجته المتوفية بعد مشادة كلامية".
وتابع طه، أن "هذا التصرف المشين والسيئ بحق مدرس وفي مثل هذه الحالة رغم معاناته بفقدان زوجته، فضلا عن تسريب الصور إلى مواقع التواصل ووسائل الإعلام أثار حفيظة الشارع الكركوكي ولا يمكن السكوت عنه".
وتابع، "إننا نطالب وزير الداخلية عثمان الغانمي بفتح تحقيق في الحادث ومحاسبة الجهة المسؤولة عن هذا التصرف غير الاخلاقي".
وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة، بوقت سابق، حزمة إجراءات لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر تقييد مواطن عراقي بسرير زوجته المتوفية بكورونا تثير غضبا... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.