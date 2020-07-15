شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين ومحمد بن زايد يؤكدان أهمية استئناف الحوار بين الليبيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين،وولي عهد الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، فى اتصال هاتفي بينهما، الوضع في ليبيا، مشيران إلى أهمية الحوار وتوحيد الجهود الدولية في مجال تسوية الأزمة هناك.
جاء ذلك في بيان للكرملين اليوم الأربعاء ، وذلك وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية: " وأشار البيان إلى انه تم تبادل الآراء حول الوضع في ليبيا وأهمية استئناف الحوار بين الليبيين وتوحيد الجهود الدولية في التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الليبية، وجرى الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات " .
وتواصل روسيا والإمارات أيضا التنسيق بشأن الوضع في السوق العالمية للنفط، سواء في إطار "أوبك+" أوعلى مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز .
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين ومحمد بن زايد يؤكدان أهمية استئناف الحوار بين الليبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.