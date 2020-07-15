شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 2110 إصابات جديدة بفيروس كورونا و87 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى العراق، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2110 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسجيل 87 حالة وفاة بالفيروس.

وأوضحت "الصحة العراقية"، أنه تم فحص ( 15185) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 728737 )

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وسجلت وزارة الصحة 1839 حالة شفاء في العراق، ويصل إجمالى الحالات المسجلة فى العراق إلى 83867 حالة، وإجمالى الوفيات 3432 حالة.